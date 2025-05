Opposizioni all’attacco: “Farsa Fedriga, torna da Roma a mani vuote”

Sull’incontro Meloni-Fedriga non sono mancate le reazioni delle opposizioni. “Tutto già scritto, tutto fasullo: crisi, dimissioni, chiarimenti. Di autentico c’è solo la fetta di posti e potere da garantire ai vari pezzi della destra, e la debolezza di un presidente che deve passare da Palazzo Chigi per gestire le questioni di casa sua. Non c’è più il presidente intoccabile e indiscutibile” dice la segretaria segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti. Concetto ribadito dai consiglieri regionali dem Russo e Moretti. “”Dopo aver litigato con Fratelli d’Italia e aver tenuto per una settimana la regione impegnata a parlare della crisi della sua Giunta ventilando addirittura elezioni anticipate in autunno , oggi il presidente torna da Roma con le proverbiali pive nel sacco”.

Parla di comica, Massimo Moretuzzo del Patto per l’Autonomia. “Il teatrino inscenato dal presidente Fedriga si è dimostrato una farsa, peraltro di pessima qualità”. “Visto che il tema del terzo mandato è di fatto archiviato, quale sarà l’agibilità politica di Fedriga?”, si chiede ironico.

Per Furio Honsell di Open Sinistra Fvg la crisi di governo che ha occupato tutti i mezzi e gli strumenti di comunicazione, anche nazionali, per una settimana si risolve nel nulla, dando ragione a quanti, all’opposizione e non solo, nei giorni scorsi avevano definito l’intera vicenda una commedia.

Per Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle si è trattato di una pagina infelice, ma adesso bisogna lavorare per il bene della Regione.