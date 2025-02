Orate e mormore mal conservate su imbarcazione, sequestrata una tonnellata di pescato

Oltre una tonnellata di pesce è stata sequestrata dai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado nel corso di controlli sulla filiera ittica. A bordo di un peschereccio della marineria locale, sono stati trovati numerosi esemplari di orate e mormore conservati in condizioni non idonee: il pescato era posizionato da giorni in cassette di polistirolo sulla coperta dell’imbarcazione, senza il rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalla legislazione comunitaria.

A seguito dell’ispezione, condotta con il supporto del personale veterinario dell’ASUGI, è stata elevata una sanzione amministrativa nei confronti del comandante dell’unità per violazione dei requisiti generali in materia di igiene nella produzione primaria.