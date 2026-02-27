Orcolat, il terremoto del Friuli in un docu che racconta memoria e rinascita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalla prossima settimana in molti cinema del Friuli Venezia Giulia e in tutta Italia sarà proiettato il documentario Orcolat, ultima opera del regista friulano quarantaquattrenne Federico Savonitto, che ha iniziato a lavorare al progetto raccogliendo materiali e testimonianze già quattro anni fa.

Il film, sostenuto dalla FVG Film Commission, dal Fondo per l’Audiovisivo FVG e dall’ARLEF, è narrato dalla voce inconfondibile di Bruno Pizzul, che torna ad accompagnare gli spettatori in un racconto fatto di memorie e immagini, a quasi un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 marzo 2025.

Il documentario intreccia memoria e identità attraverso un mosaico corale di testimonianze, con le voci di artisti, sportivi, scrittori, studiosi, tra cui Dino Zoff, Fabio Capello e Paolo Rumiz.

Con le musiche dei Tre Allegri Ragazzi Morti ed Elisa, Orcolat si propone come un viaggio nella memoria collettiva di un popolo capace di rinascere, trasformando il dolore in energia vitale e patrimonio condiviso.