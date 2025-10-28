Ordigni sospetti ad Aviano, in azione artificieri e scientifica

Ci sono l’ombra dell’emulazione di Unabomber o più semplicemente uno scherzo di Halloween dietro ad alcuni oggetti sospetti, che potrebbero essere parti di un piccolo ordigno rudimentale, rinvenuti nel primo pomeriggio nel parcheggio dell’Hotel Doimo di Aviano. Un cittadino, scendendo dall’auto, ha notato alcuni fili elettrici attaccati a batterie e ha allertato le forze dell’ordine. Non ci sono state esplosioni né persone coinvolte. Sul posto sono giunte alcune pattuglie dei carabinieri che hanno delimitato la zona. Per precauzione, sono intervenuti gli artificieri da Udine, che si sono occupati della bonifica. Da un primo esame degli esperti è emerso che gli ordigni non potevano esplodere. Sul luogo dei ritrovamenti è arrivata anche la scientifica che ha repertato gli oggetti. Tutte le ipotesi sono al vaglio dei carabinieri: dall’emulazione degli ordigni di Unabomber, tornato recetemene d’attualità, fino a uno scherzo in stile Halloween visto l’avvicinarsi della ricorrenza. Soltanto dopo la conclusione del lavoro degli investigatori sarà possibile stabilire la composizione del materiale abbandonato e capire le intenzioni di chi l’ha piazzato.