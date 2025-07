“L’ordinanza anti-caldo firmata ieri è uno strumento indispensabile, ma Udine non sono previsti rallentamenti nei cantieri. Saranno rimodulati gli orari dei lavori”. A riferirlo è l’assessore ai Lavori pubblici Ivano Marchiol, questa mattina presente al taglio del nastro della nuova area di accesso del Parco del Cormor. L’assessore ha anche commentato il guasto che ieri ha interessato per 60 minuti il passaggio a livello di via Cividale, bloccando il transito di cittadini e automobilisti