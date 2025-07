Ordinanza caldo, stop lavori a rischio 12.30-16.00

Sospensione dell’attività lavorativa dalle 12.30 alle 16 in cantieri edili e stradali, cave, nelle attività florovivaistiche e agricole e negli ambienti di lavoro interni non climatizzati e non sufficientemente aerati. E’ quanto prevede l’Ordinanza Caldo firmata oggi dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga e in vigore da questo pomeriggio e fino al 15 settembre per ridurre il rischio di colpi di calore e stress termico in ambito lavorativo nei mesi estivi.

Sono più di dieci ormai le regioni italiane che hanno emesso e reso operative ordinanze anti-caldo. Ed altre ci stanno lavorando. I provvedimenti si assomigliano molto, soprattutto per la fascia oraria individuata come maggiormente critica.

“Un’ordinanza redatta in tempi brevissimi con il supporto delle organizzazioni sindacali – ha detto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi – a fronte dell’emergenza caldo che ha reso necessario intervenire con regole precise a tutela dei lavoratori maggiormente esposti alle alte temperature”. Oltre a precisi settori, a partire da quelli nei quali si lavora sotto il sole, il provvedimento è stato esteso anche ad ambienti al chiuso non climatizzati o non sufficientemente areati.

I contenuti dell’ordinanza sono stati discussi questa mattina nel palazzo delle Regione a Trieste, in un incontro con le organizzazioni sindacali a cui hanno partecipato anche gli assessori regionali alle Attività produttive Sergio Emidio Bini e al Lavoro Alessia Rosolen.

L’ordinanza non si applicherà tout court, ma in funzione – spiega Riccardi – delle indicazioni presenti sul sito dell’Inail, che attestano le giornate di applicazione in relazione alle condizioni di caldo.

“La direzione Attività produttive – ha commentato Bini – è impegnata nelle interlocuzioni con le associazioni di categoria per dare massima diffusione a questa misura preventiva nel tessuto produttivo”.

L’assessore Rosolen ha sostenuto che “il cambiamento climatico in atto è un fenomeno che andrà tenuto sempre più in considerazione nel tutelare le condizioni di lavoro, anche attraverso normative di carattere nazionale e la contrattazione collettiva”.

Proprio a proposito dei cambiamenti climatici, i sindacati hanno invitato la giunta a pensare a misure strutturali. Hanno anche sottolineato la necessità di altri interventi specifici, tra i quali la possibilità di deroghe per le scadenze previste da appalti e forniture, per evitare che il rispetto dei termini di consegna diventi una causa di conflitto tra le esigenze della produzione e quelle della salute e della sicurezza dei lavoratori.