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Cronaca

Organizzano ‘compro oro’ abusivo in un hotel di Udine, 4 tedeschi denunciati

Interrotta una compravendita senza autorizzazioni con prezzi superiori al mercato
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Sequestrati oro, gioielli e beni di valore al termine di un intervento congiunto dei Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto e dei militari del Nucleo Operativo del Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Udine, che nella mattinata del 20 maggio hanno interrotto un’attività di compravendita abusiva di preziosi all’interno di un noto albergo del capoluogo friulano.L’operazione si è svolta in una sala al piano terra della struttura, regolarmente prenotata dagli indagati, dove era in corso l’acquisto di oro e altri beni preziosi in cambio di denaro contante. Sul posto sono stati identificati quattro cittadini tedeschi di età compresa tra i 19 e i 31 anni.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nei giorni precedenti i quattro avevano promosso l’iniziativa attraverso annunci pubblicati su alcuni quotidiani locali, reclamizzando l’acquisto di oro a prezzi superiori rispetto alle quotazioni di mercato e dichiarandosi disponibili al ritiro di altri beni di valore, tra cui gioielli, oggetti di antiquariato e preziosi vari.Nel corso della mattinata numerose persone si sono presentate presso l’hotel per vendere non solo oro, ma anche pellicce, orologi, monili e argenteria.

Dai primi accertamenti effettuati dai militari è emerso che i quattro soggetti erano privi delle autorizzazioni previste per l’acquisto e la vendita di beni preziosi e non disponevano della documentazione obbligatoria, compresi i registri di carico e scarico dell’oro.Per questo motivo i quattro sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Udine per presunte violazioni del Decreto Legislativo n. 92 del 25 maggio 2017, che disciplina l’esercizio dell’attività di “compro oro” e l’iscrizione al relativo Registro degli Operatori, nonché dell’articolo 127 del T.U.L.P.S., che impone il possesso di una licenza rilasciata dal Questore per il commercio di oggetti preziosi.L’oro, i gioielli e la merce rinvenuti nella disponibilità degli indagati sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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