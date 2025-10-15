Organizzatori si dissocianodagli scontri, dalla Polizia reazione violenta e spropositata

Ieri sera a Udine, c’è stata più gente alla manifestazione che allo stadio a vedere la partita Italia-Israele. Lo scrivono il giorno dopo gli scontri di piazza Primo Maggio gli organizzatori del corteo che ieri pomeriggio ha attraversato la città: il Comitato di Udine per la Palestina, la Comunità Palestinese del Friuli venezia Giulia e del Veneto, ODV Salaam Ragazzi dell’Olivo, il Comitato di Trieste, BDS Italia, Calcio e Rivoluzione che sottolineano oggi come “una marea umana”, di 12.000 persone – secondo le loro stime – ha scritto una pagina storica che nessuno potrà cancellare: mai prima d’ora – evidenziano – il capoluogo friulano aveva visto tante persone scendere in strada a manifestare. “Un fiume in piena – aggiungono – fatto di tante realtà con tamburi, striscioni, rivendicazioni, cori e musica, ha riempito le vie del centro di Udine, per raggiungere piazza Primo maggio”.

Gli organizzatori si dissociano con fermezza dai protagonisti delle violenze e degli scontri: “Non comprendiamo – scrivono – l’illusorio tentativo di alcuni gruppi di partire dalla piazza per raggiungere lo stadio, a 4 km di distanza”. A loro parere, comunque, “la polizia ha risposto con una violenta e spropositata reazione. Il lancio di lacrimogeni che hanno raggiunto la zona centrale di piazza primo maggio e la decisione della polizia di abbandonare il punto di blocco e inseguire le persone – secondo gli organizzatori – ha obbligato chi era in piazza ad allontanarsi prima del dovuto”.

Come organizzatori – riferiscono – abbiamo aiutato le persone a defluire in sicurezza e siamo rimasti in presidio con la disponibilità di beni di prima necessità e di un primo soccorso medico. Nelle ore successive, ci siamo recati fuori dalla questura di Udine per assicurarci che le persone fermate dalla polizia stessero bene e per supportarle nell’accesso a un’assistenza legale di fiducia.