Orsaria, cerimonia per ricordare il sacrificio 81 anni fa del partigiano Nibbio

Comune e Anpi provinciale hanno ricordato oggi in piazza Concordia ad Orsaria di Premariacco con una breve cerimonia nell’81esimo anniversario della sua eroica morte il partigiano Luigino Tandura detto “Nibbio”. Classe 1921, Tandura fu un reduce della campagna di Russia che decise con la caduta del Fascismo di arruolarsi nella Resistenza: il 29 giugno 1944 proprio nella frazione di Premariacco resistette fino all’ultima munizione per frenare l’avanzata di una formazione di militari tedeschi, sacrificando così la propria vita per salvare quella dei propri compagni. Nel corso dell’evento è stato auspicato il posizionamento, proprio nel luogo in cui Tandura è stato ucciso, di una lapide in sua memoria.