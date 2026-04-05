Orso avvistato a Ciseriis: sorpresa nelle Valli del Torre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stava rientrando giovedì sera a casa dal lavoro quando si è trovata davanti un orso che attraversava la strada all’altezza del cartello di Ciseriis, frazione di Tarcento. È la testimonianza diretta di una donna che ha vissuto l’incontro ravvicinato nelle Valli del Torre, alle pendici del Monte Stella, e lo ha raccontato sui social con un misto di meraviglia e stupore: “Era grandicello, uno spettacolo ma insolito”. L’animale, secondo la testimone, sembrava provenire dalla zona di Borgo Erba prima di scendere verso il fondovalle. Dell’avvistamento è stata prontamente avvisata anche la Forestale regionale.

L’incontro riaccende l’attenzione sulla presenza dell’orso bruno in Friuli Venezia Giulia. A fare il punto è Paolo Molinari, ricercatore e coordinatore del Progetto Lince: in tutta la regione sono tre gli esemplari stanziali che svernano stabilmente, ma ogni anno altri orsi — per lo più giovani — attraversano il territorio muovendosi dalla Slovenia verso il Trentino e viceversa.

Il ricercatore segnala però un trend in calo: la presenza di orsi tra i rilievi della Carnia, del Tarvisiano e delle Prealpi risulta in diminuzione rispetto a quanto monitorato cinque o sei anni fa, con meno individui rispetto al recente passato.

È dunque probabile che l’esemplare avvistato nei pressi di Ciseriis sia un giovane in dispersione, alla ricerca di un territorio proprio dopo aver abbandonato la madre — dinamica già osservata lo scorso luglio con un avvistamento analogo in Val Raccolana.