sabato 13 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Impressioni di settembre, stagione a Lignano con un +5% di presenze
Corteo per la pace a Ronchi: manifestanti contro l’industria delle armi
La Protezione Civile del FVG potenzia l’ANA con nuovi mezzi
Sicurezza del territorio, arrivano in FVG 45 nuovi vigili del Fuoco
Oscar Green 2025, premiati 5 progetti del concorso Coldiretti
“Maman” la trasmissione di Telefriuli compie 10 anni: festa a Friuli...
Finto maresciallo truffa anziana a San Giovanni al Natisone
Porte sbarrate allo psicologo di Maylin, l’avvocato Tosel: “inaccetabile”
In moto per il Dono, gocce gialle invadono le città Unesco
Dimentica il freno a mano, auto in mare
Oscar Green 2025, premiati 5 progetti del concorso Coldiretti

I riconoscimenti sono stati conferiti nella Loggia del Lionello
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un riconoscimento all’agricoltura giovane del Friuli Venezia Giulia. Sono 5 i progetti premiati ieri sera alla 19a edizione di Oscar Green, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa nazionale e patrocinato dal ministero delle Politiche agricole, pensato per riconoscere l’innovazione, valorizzare i progetti dei giovani imprenditori e promuovere l’agricoltura di qualità.

I riconoscimenti sono stati conferiti nella Loggia del Lionello a Udine, presenti l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il presidente e il direttore regionale di Coldiretti Martin Figelj e Cesare Magalini, il delegato Giovani Impresa Coldiretti Fvg Mattia Pavan. I progetti riguardavano diversi aspetti del mondo agricolo: dal distributore di latte, formaggi e latticini, all’orto didattico a scuola, dalla tesi di laurea sulla filiera corta, alle le uve di Friulano che uniscono Collio e Valle de Uco in Argentina e alla divulgazione social dell’apicoltura.

A essere premiati sono stati Nicole e David Andreazza della Società Agricola Andreazza di Budoia, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, Greta Schneider, Marta Venica dell’Azienda Agricola Martissima di Cormons), Jessica Ciancone e Filippo Sicuro della Società Agricola Lycia Apicoltura di Bicinicco.

