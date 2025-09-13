Oscar Green 2025, premiati 5 progetti del concorso Coldiretti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un riconoscimento all’agricoltura giovane del Friuli Venezia Giulia. Sono 5 i progetti premiati ieri sera alla 19a edizione di Oscar Green, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa nazionale e patrocinato dal ministero delle Politiche agricole, pensato per riconoscere l’innovazione, valorizzare i progetti dei giovani imprenditori e promuovere l’agricoltura di qualità.

I riconoscimenti sono stati conferiti nella Loggia del Lionello a Udine, presenti l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il presidente e il direttore regionale di Coldiretti Martin Figelj e Cesare Magalini, il delegato Giovani Impresa Coldiretti Fvg Mattia Pavan. I progetti riguardavano diversi aspetti del mondo agricolo: dal distributore di latte, formaggi e latticini, all’orto didattico a scuola, dalla tesi di laurea sulla filiera corta, alle le uve di Friulano che uniscono Collio e Valle de Uco in Argentina e alla divulgazione social dell’apicoltura.

A essere premiati sono stati Nicole e David Andreazza della Società Agricola Andreazza di Budoia, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, Greta Schneider, Marta Venica dell’Azienda Agricola Martissima di Cormons), Jessica Ciancone e Filippo Sicuro della Società Agricola Lycia Apicoltura di Bicinicco.