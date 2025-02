“Oslavia è uno dei pilastri su cui abbiamo costruito la Nazione”.

Sono stati il Ministro della Difesa Guido Crosetto e la medaglia d’oro al valor militare Paola Del Din a tagliare il nastro del rinnovato Sacrario di Oslavia questa mattina al termine dei lavori di restauro conservativo svolti negli ultimi mesi. Il sito ha visto opere di riqualificazione – che hanno riguardato anche scalinata d’accesso e restauro dei cannoni – per complessivi 340 mila euro: eretto nel 1938, custodisce le spoglie di oltre 57 mila soldati, dei quali 37 mila ignoti e 539 di nazionalità austroungarica.

Tra le strutture rimesse a nuovo, anche la campana “Chiara” che potrà tornare a risuonare accanto al Sacrario e per la quale c’era stato un diretto interessamento del consigliere comunale goriziano Andrea Tomasella

Prima della cerimonia al Sacrario il ministro Crosetto, aveva salutato in videoconferenza dal municipio di Gorizia la Brigata Pozzuolo del Friuli, impegnata in Libano per presidiare la pace.