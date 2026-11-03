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Cronaca

Ospedale di Palmanova, inaugurata la nuova gastroenterologia

E' intitolata al dottor Francesco Comelli
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Un nuovo reparto, più ampio, dotarlo di un parco tecnologico con strumentazioni di ultima generazione, supportate anche dall’intelligenza artificiale. E’ la nuova gastroenterologia dell’ospedale di Palmanova, inaugurata nel pomeriggio e intitolata al dottor Francesco Comelli, già direttore del reparto, che aveva promosso e sostenuto il progetto di innovazione. “L’inaugurazione – ha commentato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi – testimonia la capacità di portare avanti una visione e di tradurla in risultati concreti, nell’interesse dei cittadini, della qualità e dell’appropriatezza delle cure”.

Riccardi ha infine ricordato gli ulteriori sviluppi che riguardano la struttura sanitaria palmarina: a partire dalla Casa della comunità, inaugurata di recente, e dal rafforzamento delle attività specialistiche.

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A Palmanova nato un punto di aggregazione e creatività per i ragazzi

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