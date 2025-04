Ospedale di Udine, inaugurati i nuovi parcheggi, bar e casa dell’acqua

L’ospedale di Udine diventa più accogliente e a misura d’uomo. Stamattina sono stati inaugurati il nuovo bar nel padiglione d’ingresso del Santa Maria della Misericordia, i nuovi parcheggi per i dipendenti e la casa dell’acqua, donata dal Cafc. Tante le autorità cittadine, e non solo, presenti alla cerimonia. Entrando nei dettagli, i nuovi posteggi sono stati realizzati a est dell’ingresso. Si tratta di 210 posti auto riservati ai dipendenti, che per il momento vi potranno accedere da via Faedis. I pazienti e i loro familiari, poi, potranno ristorarsi nel nuovo spazio bar, vicino agli sportelli del cup. Infine, ci si potrà dissetare alla casa dell’acqua sistemata a ovest del primo padiglione. Un passo verso il nuovo ospedale del capoluogo friulano, ma molto resta da fare.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria ha anche indicato i tempi per l’avanzamento dei lavori e per la conclusione delle opere.