Uscì dall’Ospedale senza timbrare, Messa alla prova per un ex primario di Udine

Il primario striscia il badge e poi si allontana dall’ospedale di Udine senza timbrare l’uscita. Oggi il gup Mariarosa Persico ha deciso che, per quel comportamento, si dovrà presentare al Centro Medico Psicopedagogico Villa Santa Maria dei Colli di Fraelacco per svolgere 90 ore di lavoro socialmente utile. Si è conclusa così, con la messa alla prova, la vicenda del dottor Antonio Cramaro, 65 anni di Nimis, ex primario facente funzione del reparto di Neurologia del Santa Maria della Misericordia.

Secondo l’accusa, nei primi tre mesi del 2021 il medico si era assentato dal lavoro per 33 ore ricevendo indebitamente 750 euro di retribuzione. Successivamente il professionista ha risarcito il danno all’Azienda sanitaria.

Per i suoi difensori, gli avvocati Luciano Meduri ed Ezio Franz, non si è trattato di malafede, ma di un problema di comunicazione e di gestione dei budget causato dai continui spostamenti del reparto, quattro in tutto, durante la pandemia. “Il nostro assistito – spiegano i legali – pur non ritenendosi responsabile di alcuno addebito contestato, ha voluto definire la questione nel modo più veloce”. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO