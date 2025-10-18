Ospite del Cara di Gradisca aggredisce i Carabinieri, arrestato

GUARDA IL VIDEO Un cittadino straniero, ospite del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo, il Cara di Gradisca d’Isonzo, è stato arrestato dai Carabinieri che lo hanno bloccato mentre tentava di forzare le porte di alcune abitazioni nel Borgo Santa Maria Maddalena.

I militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni abitanti del borgo che avevano notato due persone aggirarsi nella zona con fare sospetto e tentare di entrare in alcune case.

Alla vista dei Carabinieri sono fuggiti e uno è riuscito a far perdere le trace. L’altro è stato raggiunto e bloccato, ma ha aggredito i militari e ne ha ferito uno in maniera lieve.

E’ stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie aggravate, furto e tentativo di furto.

L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Gorizia che lo ha scarcerat, disponendo la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Del fatto, avvenuto nei giorni scorsi, si è avuta notizia oggi.