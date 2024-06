Osso umano ritrovato in spiaggia a Lignano Sabbiadoro

Un osso umano, probabilmente appartenuto ad una donna, è stato trovato ieri pomeriggio da un bagnino di terra durante le operazioni di pulizia della spiaggia a Lignano Sabbiadoro.

L’osso, lungo 32 centimetri, era quasi in superficie all’altezza del lungomare Trieste, stabilimento 1Ter. L’operatore, dipendente della Lisagest, stava sistemando l’arenile, quando improvvisamente, a dieci centimetri di profondità, ha notato qualcosa di insolito. Si trattava, effettivamente, di un osso che ora i carabinieri di Lignano, prontamente intervenuti sul posto, dovranno accertare se si tratti di omero e tibia. Ma soprattutto, tramite rilievi di natura scientifica, capire a chi possa appartenere.

Al momento si fanno soltanto ipotesi. Lo scorso inverno quel tratto di spiaggia di Sabbiadoro era stato interessato da importanti lavori di ripascimento, con 200mila metri cubi di sabbia prelevati dal canale d’ingresso di Lignano.

Ed è possibile, pertanto, che quell’osso arrivi da lì. Tra le ipotesi c’è quella che possa appartenere ad una filippina, il cui corpo era stato rinvenuto, in avanzato stato di decomposizione, nel luglio del 2017, in prossimità della foce del Tagliamento.

Sarà ora la Procura di Udine a delegare gli accertamenti del caso. Il pm potrebbe nominare un medico legale oppure affidare gli accertamenti ai Ris dei carabinieri o alla scientifica. L’osso, ieri pomeriggio, è stato immediatamente prelevato dalla spiaggia e consegnato ai carabinieri, come ha sottolineato Manuel Rodeano, presidente della Lisagest, per non destare allarmismo tra i bagnanti.