Ottantenne di Rive d’Arcano vittima del maltempo: è gravissimo

Un pensionato 80enne di Rive d’Arcano è rimasto gravemente ferito ieri dopo che, preoccupato per il maltempo che si stava abbattendo sulla zona, è uscito in giardino per chiudere il cancello scorrevole. Proprio mentre si stava apprestando a farlo, alcuni supporti si sono staccati e l’anziano è stato travolto dal cancello. E’ questo l’episodio più grave causato dal maltempo che ieri pomeriggio ha interrotto l’ondata di caldo che da giorni interessava anche la nostra regione. Nel pomeriggio le prime avvisaglie della perturbazione che ha interessato soprattutto la provincia di Udine colpendo in particolare l’hinterland del capoluogo friulano e dal centro città per un raggio di 25/35 km le aree dei comuni di Campoformido, Colloredo di Prato oltre ai comuni di Tarcento, Tricesimo, Aquileia e Fiumicello. Ad Aquileia un altro incidente causato dal meteo avverso, con un automobilista che ha perso il controllo della vettura che stava guidando ed è finito contro un albero lungo la strada regionale 352: è in condizioni serie. Disagi per il forte vento a Grado e Aquileia. Tra le 18,30 di ieri e le 8 di questa mattina, i vigili del fuoco hanno gestito circa 120 chiamate di soccorso per il maltempo. 60 gli interventi per la rimozione di una quarantina di alberi caduti sulle strade, quattro sulle vetture, cinque pali pericolanti e una dozzina di garage scoperchiati. Una decina gli interventi per la rimozione di elementi pericolanti.

Infine, a causa del maltempo, il concerto di Francesco De Gregori in programma ieri sera al Castello di Udine è stato rinviato a martedì 23 luglio, quando il meteo prevede condizioni migliori. GUARDA IL VIDEO