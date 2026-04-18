Ottantenne muore cadendo in un fiume a Forni Avoltri

Un testimone lo ha visto cadere in acqua e ha subito allertato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ stato recuperato senza vita un ottantenne finito questa mattina, attorno alle 9, in un torrente nella frazione di Frasseneto, in Comune di Forni Avoltri.

Una persona, accortasi dell’accaduto, ha provato a salvare l’anziano, senza riuscirci. E’ subito partita la richiesta di aiuto. Nelle operazioni di ricerca e recupero sono stati impegnati i vigili del fuoco, con squadre ordinarie e soccorritori fluviali alluvionali del distaccamento di Tolmezzo, i sommozzatori del Nucleo regionale di soccorso subacqueo acquatico di Trieste e l’elicottero del reparto volo del comando di Venezia. Dopo circa tre ore, l’individuazione del corpo senza vita dell’anziano. Indaga sul fatto la Guardia di Finanza.