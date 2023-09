Ovaro ricorda Cainero: pedalata cicloturistica ai piedi del suo Zoncolan

“Dedicata a Enzo”. Una giornata per ricordare Enzo Cainero, ai piedi di quella montagna alla quale per sempre ha legato il suo nome, lo Zoncolan. Domenica 10 settembre a Ovaro tanti appassionati di bici ma anche gli amici e familiari del noto commercialista e manager sportivo scomparso lo scorso gennaio si ritroveranno per una pedalata cicloturistica, accompagnata da attività per ragazzi e famiglie e seguita da uno speciale appuntamento di ricordo e tributo, ricco di ospiti e di soprese.

L’iniziativa è nata dalla comunità di Ovaro, comune del quale Enzo Cainero era cittadino onorario e nel quale tornava ogni volta che poteva per ritagliarsi un momento da trascorrere nella sua casa in paese. Con il paese ha sempre collaborato per lo sviluppo del turismo in montagna, in particolare rendendo lo Zoncolan conosciuto in tutto il mondo dopo il passaggio del Giro d’Italia.

L’evento in suo ricordo è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Ovaro e le locali associazioni di volontariato, con gli Alpini, con l’Associazione sportiva Carnia Bike, la Comunità di Montagna della Carnia e i comuni del comprensorio dello Zoncolan, nonché con il supporto di numerosi sponsor.

In accordo con la famiglia Cainero inoltre si è pensato a una raccolta fondi benefica, il cui ricavato verrà devoluto a una realtà sociale individuata dagli stessi familiari.

Il programma – Presso la piattaforma polifunzionale in località Spin, vicino al campo sportivo, sarà possibile fin dalle 7 del mattino iscriversi alla cicloturistica e ritirare il gadget. Alle 8.30 sotto l’arco dello Zoncolan un momento di raccoglimento e il saluto delle autorità, prima di dare il via alle 9 alla pedalata. Il percorso, di circa 50 km, prevede il passaggio a Comeglians, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Arta Terme, Zuglio, Tolmezzo, Villa Santina per poi rientrare a Ovaro. Verranno assegnate le maglie di campione regionale di cicloturismo. Per tutti prevista l’assistenza meccanica e sanitaria al seguito. Attorno a mezzogiorno la conclusione della cicloturistica.

Nel frattempo a partire dalle 10 presso la piattaforma polifunzionale saranno organizzate attività per bambini e ragazzi, come ad esempio giochi per migliorare l’equilibrio e la gestione della bicicletta o percorsi a ostacoli per apprendere le corrette posizioni sulla bici nelle diverse fasi di salita, discesa o curva.

Per tutti all’ora di pranzo il pasta party curato dagli Alpini di Tolmezzo e Ovaro, seguito dalle premiazioni, con la consegna di speciali riconoscimenti e la presenza di diversi ospiti legati alla figura di Enzo Cainero. Per tutto il pomeriggio poi dj set, chioschi e fino alle 16 ancora attività per i giovani ciclisti.

Il sindaco di Ovaro Lino Not: “Enzo Cainero a Ovaro è di casa. I fine settimana li trascorreva quasi sempre da noi, ha creato lo Zoncolan, ha portato avanti tantissime iniziative. Per questo la comunità di Ovaro, con Comune, Pro Loco e le altre associazioni locali ha voluto dedicargli un evento, che possa essere il primo di una lunga serie ed essere ripetuto di anno in anno. In accordo con la famiglia abbiamo pensato anche a una raccolta fondi benefica, nel segno di un altro insegnamento lasciatoci da Enzo”.

Il presidente della Comunità di Montagna della Carnia Ermes De Crignis: “Anche per la Comunità di Montagna della Carnia è un dovere ricordare Enzo Cainero. Lui ha saputo portare una vivacità tutta diversa nella nostra terra e un modo nuovo di ragionare. In ogni curva, in ogni strada c’è un po’ della sua visione e noi vorremmo che tutto ciò che ha portato avanti fosse proseguito e finalizzato.

Non dimentichiamoci che c’è ancora la scalata al Crostis che dobbiamo completare, uno dei suoi grandi sogni. Assieme con la famiglia e con la Regione vorremmo ricordare Enzo lì dove lui ha creduto a qualcosa di nuovo e speciale, ma intendiamo farlo in prospettiva futura e concreta e non solo come un mero tributo”.

Fabio Forgiarini, presidente di Carnia Bike: “Siamo stati contattati dalla comunità di Ovaro che ha molto a cuore la figura di Enzo, così come noi, e assieme alla Velox Paularo ci siamo messi a disposizione molto volentieri per curare la parte tecnico-sportiva della giornata in suo ricordo. Abbiamo pensato a una domenica dove cercheremo di mescolare ciclismo, amicizia e condivisione. Vogliamo essere in tanti a pedalare assieme domenica mattina, senza cronometro, perchè questo merita il ricordo di Cainero. Il party del primo pomeriggio riserverà tante sorprese, con le premiazioni e l’intervento di numerosi ospiti”. SERVIZIO VIDEO