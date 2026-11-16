Ovaro ha dato l’ultimo saluto a don Davide Larice

Ovaro ha dato questa mattina l’ultimo saluto a don Davide Larice, morto giovedì all’ospedale di Udine a 86 anni. I funerali si sono svolti nella Pieve di Santa Maria di Gorto, a Luincis, e sono stati presieduti dall’arcivescovo di Udine Riccardo Lamba. Tra i presenti l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi e il sindaco di Ovaro Piero Gallo. Al termine della celebrazione, la sepoltura nel cimitero di Gorto.

Nato nella vicina Entrampo, don Larice dedicò gran parte della sua vita ai giovani con problemi di dipendenza e alle loro famiglie. Nel 1975 fondò a Udine il Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio”, partendo da una villetta di via Zuglio con sei posti letto. Da quella prima esperienza nacquero comunità terapeutiche, percorsi di formazione e progetti di reinserimento lavorativo. Nel 2019 il Comune di Udine gli conferì il Sigillo della città