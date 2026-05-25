Cronaca Ovaro, Piero Gallo doppia il sindaco uscente Lino Not I cittadini hanno scelto la discontinuità. Monica Tosolini 25 Maggio 2026 Autore: Monica Tosolini 25 Maggio 2026 1 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. ovaro Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Gattolini nuovo sindaco di Varmo, con il 36% dei voti articolo successivo 116117, oltre mille chiamate al giorno per le cure non urgenti Potrebbe interessarti anche Elezioni, domani e lunedì si vota in 11 comuni del Fvg 24 Maggio 2026 Elezioni, domani e lunedì si vota in 11 comuni del Fvg 23 Maggio 2026 Tragedia a Ovaro, morto in un incidente stradale un uomo di 55 anni di... 9 Novembre 2025 Mortale alla cartiera di Ovaro, disposta perizia sulla dinamica dell’incidente 12 Maggio 2025 Infortunio mortale, oggi si ferma la cartiera di Ovaro 5 Maggio 2025 Ovaro e la sua vocazione cicloturistica 29 Gennaio 2025