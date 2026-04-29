Overdose a Grado: smantellato il supermarket della droga

Si è chiusa con un arresto e cinque denunce l’operazione dei carabinieri di Gorizia che ha smantellato una pericolosa rete di spaccio a Grado. L’indagine era partita nel giugno 2024, dopo la morte per overdose di un 43enne: analizzando le chat della vittima, i militari sono risaliti al fornitore, un 35enne gradese ora accusato di morte come conseguenza di altro delitto.

Per mesi l’uomo è stato monitorato con trojan, che hanno permesso di accedere al suo telefono cellulare, e pedinamenti, rivelando un metodo di vendita tanto semplice quanto efficace: i clienti ritiravano le dosi da una busta di plastica appesa al cancello di casa sua. Il pusher gestiva i rifornimenti tramite Telegram e corrieri ignari, mentre la fidanzata fungeva da corriere umano nascondendo lo stupefacente in bocca durante i viaggi in treno.

La cattura, scattata a fine 2025, ha evitato che l’indagato fuggisse in Sud America, dove stava già pianificando l’espatrio. L’operazione ha permesso di sequestrare un vasto assortimento di droghe, tra cui eroina, Mdma e la pericolosa Ghb (la droga dello stupro). Con la denuncia di cinque complici a inizio 2026, l’Arma ha messo fine a un sistema criminale che alimentava il mercato locale della tossicodipendenza.