Overdose in casa: trovate ketamina e marijuana già confezionate

Una probabile overdose per stupefacenti avvenuta in casa ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti confezionate. E’ successo nei giorni scorsi, quando i sanitari del 118 sono intervenuti in un’abitazione di Villa Vicentina per prestare assistenza a un 31enne trovato in stato di semi incoscienza.

Le condizioni dell’uomo hanno fatto subito ipotizzare un malore per assunzione di droga. Il successivo intervento dei Carabinieri del Nucleo di Palmanova ha portato i militari a rinvenire nella proprietà privata piccole quantità di droga già suddivise e pronte all’uso. In particolare, sono state sequestrate ketamina e marijuana, successivamente poste a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine delle verifiche, il 31enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.