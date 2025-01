Ovovia di Trieste, il Tar annulla le concessioni della Regione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ovovia di Trieste, nella concessione mancano le verifiche urbanistiche e paesaggistiche: tutto da rifare. Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha annullato con due sentenze le concessioni per la costruzione e l’esercizio della linea funiviaria adottate dalla Regione tra il 2023 e il 2024 a favore del Comune di Trieste. Contro i decreti avevano fatto ricorso al Tribunale amministrativo da una parte le associazioni ambientaliste Lipu, Wwf e Legambiente, dall’altra alcuni cittadini interessati da esproprio.

Si tratta di due linee funiviarie monofune, la Trieste-Portovecchio-Bovedo e la Bovedo-Opicina, con veicoli chiusi a dieci posti per il trasporto di persone, cose, animali e biciclette. Secondo i ricorrenti, le concessioni e la convalida delle concessioni per le due ovovie sono state adottate prima dell’approvazione della variante al Piano regolatore, ovvero senza il necessario approfondimento dei vincoli territoriali vigenti sull’area interessata. Il Tar ha dato loro ragione. Per il giudice amministrativo, per il rilascio delle concessioni era necessario verificare la piena compatibilità dell’opera con i vincoli urbanistici e paesaggistici già in conferenza dei servizi. Invece, in quella sede la ricognizione dei vincoli territoriali è avvenuta solo sulla base di semplici e non specifiche indicazioni del Comune.

Ora la Regione dovrà riavviare il procedimento di rilascio delle concessioni valutando se concludere la verifica della compatibilità urbanistica o attendere l’approvazione della variante al Piano regolatore di Trieste.