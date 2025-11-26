Pachistani morti, Caritas: tutti potevamo fare di più

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tutti avrebbero potuto fare qualcosa di più per evitare la morte dei due cittadini pakistani deceduti per una probabile intossicazione, in via Bariglaria, a fianco ad un braciere. A dirlo è il vice direttore della Caritas Paolo Zenarolla confermandoci che Nabi Ahmad (di 35 anni) e Muhammad Baig (di 38 anni) erano conosciuti dal sistema di accoglienza di Udine avendo utilizzato più volte la Stazione di Posta, il dormitorio e la mensa gestiti dalla Caritas.

Le due vittime negli anni precedenti avevano provato senza successo l’iter per essere regolarizzati in Italia. L’amarezza di una vita che non era quella che avevano sognato prima di partire dal Pakistan, il passare del tempo e delle loro speranze e il fallimento degli obiettivi di una vita dignitosa, li aveva portati ai margini della società.