mercoledì 26 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Federsolidarietà presenta “Includi”, la piattaforma per persone svantaggiate
Pachistani morti, Caritas: tutti potevamo fare di più
La bora soffia sul 37° Trieste Film Festival: omaggio al fotografo...
Infrastrutture: Amirante, passo decisivo per la Tangenziale Sud
Geopolitica e imprese, una giornata per orientarsi nella “rivoluzione mondiale”
In Fvg il valore della dop economy cresce dell’8,1% nel 2024
Bilancio di metà mandato, il sindaco De Toni: “Stiamo trasformando la...
Regime di massima sicurezza ma col cellulare: controlli nel carcere di...
Fragilità e ambizioni di Udine a Elettroshock, in diretta alle 21
Fincantieri e U.S. Navy ridisegnano il futuro del programma Constellation
Cronaca

Pachistani morti, Caritas: tutti potevamo fare di più

I due stranieri avevano provato - senza successo - l'iter per ottenere il permesso di soggiorno
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tutti avrebbero potuto fare qualcosa di più per evitare la morte dei due cittadini pakistani deceduti per una probabile intossicazione, in via Bariglaria, a fianco ad un braciere. A dirlo è il vice direttore della Caritas Paolo Zenarolla confermandoci che Nabi Ahmad (di 35 anni) e Muhammad Baig (di 38 anni) erano conosciuti dal sistema di accoglienza di Udine avendo utilizzato più volte la Stazione di Posta, il dormitorio e la mensa gestiti dalla Caritas.

Le due vittime negli anni precedenti avevano provato senza successo l'iter per essere regolarizzati in Italia. L'amarezza di una vita che non era quella che avevano sognato prima di partire dal Pakistan, il passare del tempo e delle loro speranze e il fallimento degli obiettivi di una vita dignitosa, li aveva portati ai margini della società.

