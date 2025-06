“Paderno ferita” dai parchi fotovoltaici e dal nuovo Tempio crematorio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Percorrendo via Emilia, a Udine, avvicinandosi al Cimitero di Paderno si possono notare due cantieri attivi. A destra quello per la costruzione del già discusso parco fotovoltaico da 5,2 MW, a sinistra quello per la realizzazione del Nuovo Tempio Crematorio che sostituirà quello di San Vito. Proprio di fronte al nuove forno crematorio, inoltre, sorgerà un secondo impianto solare simile a quello attiguo.

Tre opere invasive che in qualche modo stanno creando malumori tra Paderno, Godia e Beivars, quartieri che già lamentano l’assenza di numerosi marciapiedi, piste ciclabili e illuminazione pubblica.

I lavori in project financing per il Tempio Crematorio ammontano a circa 6 milioni di euro e dovrebbero concludersi il 9 febbraio 2026. Proprio contro quest’opera, alcuni comitati (Comitato Paderno-Beivars in primis e il Comitato Beivars Vive) sono insorti, chiedendo al sindaco De Toni e alla sua giunta di fermare i lavori, soprattutto in virtù della relazione Isde del 2024, realizzata dall’associazione dei medici per l’ambiente, che espone gli elementi nocivi emessi nell’aria durante il processo di cremazione. “Una sentenza del Consiglio di Stato del 2022 ha dichiarato i tempi crematori essere industrie insalubri di primo grado”, ha sottolineato la presidente del Comitato Beivars Paravano che chiede al primo cittadino di intervenire per salvaguardare la salute di chi vive a 200 metri dal cimitero.

Sulla questione è intervenuto anche l’assessore Pirone, contrario fin dall’inizio alla costruzione del Tempio di Paderno e spesso presente durante le manifestazioni organizzate quando la giunta Fontanini propose il progetto. “Quando ci siamo insediati abbiamo verificato se fosse possibile tornare indietro – ha spiegato a Telefriuli -. Purtroppo la penale è troppo alta per interrompere un processo trovato già in fase avanzata al momento del nostro insediamento. I soldi pubblici non sono solo della Giunta ma di tutti i cittadini”. Proprio per capire se ci fossero soluzioni alternative alle penali, la consigliera Antonella Eloisa Gatta del Gruppo Misto vuole vederci chiaro e ha chiesto un’accesso agli atti per per verificare quanto sostenuto dalla Giunta.