Padre e figlio scomparsi ritrovati a Capodistria

Dopo ore di apprensione, la notizia che tutti aspettavano: il padre e il figlio scomparsi da Cervignano del Friuli sono stati ritrovati a Capodistria. Stanno bene e le autorità slovene si stanno organizzando per il loro rientro a casa. La conferma è arrivata direttamente dalla moglie e madre dei due scomparsi, che con un messaggio su Facebook ha ringraziato quanti hanno condiviso sui social gli appelli e sostenuto la famiglia nelle ore di attesa.

I due si erano allontanati sabato scorso a bordo della loro auto, diretti al centro commerciale Tiare di Villesse, ma da allora non avevano più dato notizie. Le ricerche, coordinate dai Carabinieri e supportate da Protezione civile ed elicotteri dei Vigili del fuoco, si erano concentrate tra Ruda e Trieste, finché la targa dell’auto non era stata avvistata oltre confine.