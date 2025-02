Padre ricoverato in Costa Rica, i figli chiedono aiuto a Regione e Ambasciata

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Elisa e Nicholas sperano di poter riabbracciare almeno in estate il padre, Maurizio Miani, precipitato il 7 febbraio dalle scale di un’abitazione di Playa del Coco, in Costa Rica. Tre giorni dopo, il 59enne di Remanzacco sarebbe dovuto tornare in Friuli. Ma il destino ha cambiato le sorti di una lunga vacanza, iniziata con un amico di Tarvisio il 24 novembre scorso.

Troppo gravi i traumi riportati dall’uomo, caduto da un’altezza di 7 metri forse per un malore e un parapetto troppo basso. Il violento impatto gli ha causato un severo trauma cranico e fratture multiple, rendendo necessario il coma farmacologico per 15 giorni e la programmazione di ulteriori interventi che seguiranno nelle prossime settimane. Una situazione che ha costretto a posticipare il rimpatrio di Maurizio di almeno sei mesi, visto che al momento è impossibilitato a volare a causa delle ferite al capo.

I figli di Maurizio in questi giorni hanno chiesto aiuto alle istituzioni, non solo per ricevere un supporto economico, ma anche per aiutare la madre che ha raggiunto il marito nello Stato dell’America centrale. A preoccupare, però, sono soprattutto le spese mediche per la degenza prolungata. Angosciati per le sorti dei due genitori, Nicholas e Elisa hanno quindi contattato l’ambasciata italiana e lo staff del presidente Fedriga, che si è dimostrato immediatamente disponibile a fornire assistenza dal punto di vista sanitario.