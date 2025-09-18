“Paga o mando mail a tuo nome in cui annuncio bombe in città”, denunciato

Ha ricattato un ragazzo minacciandolo di inviare alla Polizia Locale di Trieste un messaggio minatorio a suo nome, se non avesse pagato subito una considerevole somma. Minaccia poi messa in atto: un hacker ha inviato alla casella istituzionale della Polizia Locale un’email che annunciava la presenza di due bombe in città e la richiesta di 100mila euro per non farle esplodere. Gli investigatori però hanno avviato indagini e verificato che la minaccia era finta, quindi si sono impegnati nell’individuazione del responsabile in una inchiesta coordinata dalla Procura, partendo dall’analisi dell’email sulla casella del ragazzo. Individuato, l’hacker è stato denunciato ed è in attesa di processo.

La vicenda risale a un anno fa quando la mamma del ragazzo si era rivolta alla Polizia Locale per denunciare una tentata estorsione via email ai danni di suo figlio. Gli agenti hanno tracciato il percorso fatto dalla email inviata alla Polizia Locale attraverso un reticolo di server per nascondere l’identità del mittente, tra questi uno era geolocalizzato in Medio Oriente. Gli operatori sono poi riusciti a identificare il presunto responsabile, denunciandolo per tentata estorsione, procurato allarme, sostituzione di persona e calunnia.