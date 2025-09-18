  • Aiello del Friuli
giovedì 18 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Delitto di Gemona, nuovo sopralluogo dei carabinieri nella casa di via...
Danieli posa la prima pietra per impianto green in Svezia: -7%...
“Paga o mando mail a tuo nome in cui annuncio bombe...
Turetta picchiato in carcere, Gino Cecchettin: “Violenza non è risposta giusta”
Confagricoltura Fvg: gravi danni per il maltempo alle colture di Medea...
Zannier, sicurezza alimentare è base per lo sviluppo
L’Inter passa 2-0 in casa Ajax, doppietta di Thuram
Troppo Psg per l’Atalanta, al Parco dei Principi finisce 4-0
Meloni “L’Italia non può condividere la scelta di occupare Gaza City”
Conte “Contro il Manchester City giocheremo con coraggio”
Cronaca

“Paga o mando mail a tuo nome in cui annuncio bombe in città”, denunciato

Ad essere ricattato da un hacker è stato un ragazzo di Trieste
Redazione
Autore: Redazione

Ha ricattato un ragazzo minacciandolo di inviare alla Polizia Locale di Trieste un messaggio minatorio a suo nome, se non avesse pagato subito una considerevole somma. Minaccia poi messa in atto: un hacker ha inviato alla casella istituzionale della Polizia Locale un’email che annunciava la presenza di due bombe in città e la richiesta di 100mila euro per non farle esplodere. Gli investigatori però hanno avviato indagini e verificato che la minaccia era finta, quindi si sono impegnati nell’individuazione del responsabile in una inchiesta coordinata dalla Procura, partendo dall’analisi dell’email sulla casella del ragazzo. Individuato, l’hacker è stato denunciato ed è in attesa di processo.

La vicenda risale a un anno fa quando la mamma del ragazzo si era rivolta alla Polizia Locale per denunciare una tentata estorsione via email ai danni di suo figlio. Gli agenti hanno tracciato il percorso fatto dalla email inviata alla Polizia Locale attraverso un reticolo di server per nascondere l’identità del mittente, tra questi uno era geolocalizzato in Medio Oriente. Gli operatori sono poi riusciti a identificare il presunto responsabile, denunciandolo per tentata estorsione, procurato allarme, sostituzione di persona e calunnia.

