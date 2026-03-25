“Paga o ti facciamo il malocchio”, condannati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si sono fatti consegnare 30mila euro da una donna di 47 anni del Medio Friuli, minacciandola di morte e di farle il malocchio. Per questo il gup di Udine Rossella Miele ha condannato con il rito abbreviato un uomo di 46 anni e una donna di 68 anni, entrambi di Castions di Strada, rispettivamente a 6 anni e 3 anni e 4 mesi di reclusione. A loro era stato contestato il reato di concorso in estorsione continuata, aggravato dalle condizioni di fragilità psicologica della vittima.

Tutto è cominciato nel 2018, dopo la morte della madre della 47enne, ed è continuato fino al 2024, quando lei li ha denunciati. Stando alle accuse, l’uomo – nonostante fosse stato ammesso a una misura alternativa al carcere – insultò e minacciò di morte la donna e i suoi familiari. La 68enne, oltre a minacciarla di morte, le disse che avrebbe lanciato su di lei e sui suoi cari il malocchio. La vittima, quindi, consegnò loro i 30mila euro in contanti in diverse soluzioni.

Il difensore dei due, l’avvocato Buttazzoni, ha annunciato appello. “Non c’è la prova del reato – commenta -, ma solo dei prelievi effettuati dalla signora”.