“Pagami o rivelo che sei gay”: afghano condannato a 4 anni

“Dammi i soldi, altrimenti rivelo ai tuoi genitori che sei omosessuale e gli mostro le foto che mi hai mandato”. Con questa minaccia ha estorto a un friulano di poco più di 30 anni oltre 9mila euro, fino a quando la vittima ha detto basta e lo ha denunciato. Oggi il giudice Carla Missera del Tribunale di Udine ha accolto le richieste del pm e ha condannato Samsoor Momand, cittadino afghano di 28 anni a 4 anni di reclusione.

I due si erano conosciuti in chat, tramite la quale la vittima aveva inviato alcune sue foto intime all’estorsore. Poi hanno pattuito una prestazione sessuale in cambio di 80 euro e a dicembre 2020 si sono incontrati in casa dello straniero. Dopo il rapporto, il 28enne ha preteso dal friulano non solo quanto stabilito, ma altri 820 euro in cambio del suo silenzio, minacciandolo di divulgare le fotografie e di denunciarlo alla polizia per non aver pagato la prestazione”. La vittima ha ceduto, sperando che tutto finisse lì. Invece, negli otto mesi successivi, l’estorsore ha fatto leva sulla sua paura e sua sulla riservatezza chiedendogli ripetutamente altre somme, fino a spillargli in tutto 9.100 euro. L’incubo è terminato solo quando il friulano ha trovato il coraggio di fare la denuncia.