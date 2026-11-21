A Pagnacco manca una Consulta dei giovani o un Consiglio comunale dei ragazzi. Forse anche a causa di questa carenza, una trentina di giovani – tra i 16 e i 22 anni – ha deciso di aprire un canale di ascolto per tutto il paese. Si chiama “Ascoltiamo Pagnacco”, è indipendente dai partiti e punta a contrastare l’astensionismo, arrivato al 47% alle ultime comunali.

“L’obiettivo è comprendere le esigenze dei cittadini, a partire dai ragazzi per poi arrivare a tutta la popolazione”, spiega il promotore Leonardo Torossi, studente di 22 anni.

Nei prossimi giorni il gruppo distribuirà volantini nelle 2.500 abitazioni del comune. Il QR code rimanderà al sito ascoltiamopagnacco.com.

“Il cittadino potrà mettere online la propria idea, farla votare da chi visiterà il sito e soprattutto seguire gli aggiornamenti”, dice Torossi.

Il gruppo valuterà la fattibilità delle proposte prima di sottoporle alla Giunta comunale. L’idea è replicare il progetto in altri comuni del Friuli Venezia Giulia, partendo dalla Comunità collinare.

“Siamo già in contatto con diversi gruppi di giovani che fanno parte anche dei Consigli dei giovani di altre comunità”, conclude Torossi.