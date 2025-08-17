Pagnacco, vandalizzati gli striscioni del Comitato No Biometano

A Pagnacco, nella frazione di Modoletto, ignoti hanno vandalizzato quindici striscioni del Comitato “No Biometano”. L’episodio è avvenuto nella notte di domenica, tra le due e le tre, quando tre persone hanno li hanno strappati. Le telecamere della zona hanno ripreso la scena e i video sono già stati acquisiti: domani sarà presentata denuncia per danneggiamento. Il Comitato ha incaricato un legale di perseguire i responsabili anche in sede civile e penale, chiedendo il risarcimento dei danni. Intanto saranno installati nuovi sistemi di videosorveglianza. “La partecipazione civica non si strappa – dichiara il Comitato in una nota – continueremo la raccolta firme e riposizioneremo gli striscioni”.