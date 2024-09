Pagotto: “La continua tensione del Cpr dimostra che il sistema non funziona”

“La continua tensione nella struttura del CPR di Gradisca con i disordini che hanno mandato in ospedale un finanziere e il tentativo di fuga nella notte di martedì dimostrano che il sistema di immigrazione gestito in questo modo non funziona.” A dirlo il sindaco di Gradisca Alessandro Pagotto che chiede la chiusura nel suo territorio dei centri governativi, perché fallimentari. GUARDA IL VIDEO