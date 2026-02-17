Pais Bianco e De Filippo vincono la 20^ Ski Krono Varmost

  • Aiello del Friuli
La nevicata non ha fermato l’entusiasmo di un centinaio di sci alpinisti che si sono sfidati nella 20ª edizione della Ski Krono Varmost, la spettacolare gara di sci alpinismo in notturna a Forni di Sopra, organizzata dalla Società Sportiva Fornese. Per la gara “open”, aperta a tutti, è stato proposto il tracciato storico dal fondovalle a Malga Varmost, lungo le ripide piste da sci, con un dislivello positivo di 830 metri: una sfida intensa e affascinante resa ancora più suggestiva dalla neve caduta durante la gara. Per la prima volta, l’evento ha visto anche la partecipazione delle categorie giovanili, dagli Under 12 agli Under 23, impegnate nella gara promozionale FISI. Per loro percorsi ridotti, con arrivo sempre a Malga Varmost. Nell’anno del debutto olimpico dello sci alpinismo, una ventina di giovani atleti hanno affrontato con grande spirito agonistico e tanto entusiasmo questa disciplina in forte crescita.
La gara open sul tracciato storico ha visto la vittoria di Nicola Pais Bianco (US Tre Cime Auronzo), secondo posto per Manuel Da Col (Sci Clun Cibiana), tero posto per l’austriaco Max Doecke (Dreilanderattek Racing). In campo femminile, Cecilia De Filippo (Dolomiti Ski Alp) ha colto la sua sesta vittoria sul Varmost, secondo posto per Martina Valmassoi (Dolomiti Ski Alp) e terzo per la friulana Dimitra Theocaris (Team Sky Friuli). La classifica Over 50 ha visto la vittoria di Germano Corazza (Dolomiti Ski Alp) ed Heidi Dapunt (Badia Sport). Il Trofeo Claudia Corisello, assegnato al tempo medio di salita tra i partecipanti del Soccorso Alpino è stato vinto da Francesco Di Ronco (Cnsas Forni Avoltri)
Per quanto riguarda la gara promozionale giovanile FISI:
Under 12 M: primo Filippo Del Missier (S S Fornese)
Under 14 M: vittoria per Matteo De Michiel (SC Domegge)
Under 14 F: prima Gioia Palladino (Timau Cleulis)
Under 16 M: primo Thomas Cecon (US Aldo Moro)
Under 16 F: vittoria per Aurora De Michel (SC Domegge)
Under 18 M: primo Thomas Zelloth (Monte Lussari)
Under 20 M: primo Nicola Pilotto (Sci Club Cortina)
Under 23 M: primo Gabriele Petris (SS Fornese)
Premiate anche le prime coppie in gara (in occasione della festa di San Valentino) ed i “senatori” che hanno partecipato a tutte 20 le edizioni.

