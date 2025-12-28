Palazzina al freddo da una settimana: “E’ un incubo”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dal 21 dicembre la palazzina al civico 7 di via Zanon, in centro a Udine, è senza gas e riscaldamento. Un Natale al freddo per i condomini, con temperature all’interno degli appartamenti che oscillano tra 10 e 13 gradi. Un incubo per intere famiglie alle quali, ad oggi, non è stata ancora data alcuna garanzia sulle tempistiche necessarie al ripristino del servizio.

Una settimana fa la chiusura del gas e del riscaldamento dell’edificio a causa di una perdita, davanti all’ingresso della palazzina. Da allora, però, nessuna notizia da parte del gestore della rete.

E c’è chi, ora, vuole chiedere i danni.

I residenti si stanno arrangiando come possono per riscaldarsi. Ma, con le temperature rigide di questi giorni, la situazione è difficile.

L’unica persona che potrebbe porre fine al disservizio, al momento, è in ferie. Fatto inaccettabile per chi abita al civico 7 di via Zanon.