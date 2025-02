Palazzina Ater Udine, dieci giorni senza riscaldamento

Ci vorranno almeno una decina di giorni per permettere alle 33 famiglie residenti a Udine, in via Divisione Garibaldi Osoppo, di riavere gas e acqua calda. E’ infatti più grave del previsto il problema che da ieri mattina ha colpito la palazzina composta da 42 appartamenti.

Lorenzo Puzzi, direttore Ater, spiega che il danno è stato individuato nelle due linee dorsali che portano al vano contatori.

I lavori per riparare il danno cominceranno immediatamente ma nel frattempo i residenti, alcuni dei quali allettati ma quasi tutti rimasti nell’edificio, dovranno far fronte ai disagi che derivano da questa situazione.