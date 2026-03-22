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Cronaca

Palestra trasformata in discoteca abusiva: stoppato circolo di Premariacco

Senza autorizzazioni né requisiti di sicurezza, nel locale si ballava e si somministravano alcolici. Denunciato il titolare, sanzioni per oltre 3mila euro
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Da palestra a discoteca improvvisata, senza licenze né condizioni di sicurezza. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli insieme alla Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale durante un controllo serale in un circolo privato di Premariacco. All’arrivo delle forze dell’ordine era in corso una serata musicale con balli, ampiamente pubblicizzata sui social. All’interno sono stati identificati 55 clienti, nessuno dei quali risultava iscritto al circolo, mentre altri avventori erano in arrivo.

Gli accertamenti hanno fatto emergere diverse gravi inadempienze: il locale era privo di licenza per spettacoli e intrattenimento, non aveva mai comunicato l’avvio dell’attività commerciale né quella di somministrazione di cibi e bevande. Particolarmente rilevante anche la mancanza delle basilari condizioni di sicurezza per il pubblico. Di fatto, la struttura — formalmente una palestra e scuola di ballo — era stata trasformata in una vera e propria discoteca con vendita di alcolici.

Per il titolare è scattata la denuncia per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. L’attività è stata sospesa e sono state elevate sanzioni complessive per oltre 3.000 euro.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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