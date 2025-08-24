Palio San Donato da tutto esaurito, presenze a quota 70 mila

Una domenica da tutto esaurito ha salutato l’edizione 2025 del Palio di San Donato, capace di attirare lungo tutto il weekend a Cividale del Friuli tra i cinque borghi protagonisti della manifestazione – Brossana, Ponte, Duomo, San Domenico e San Pietro – turisti, visitatori e addetti ai lavori non solo da tutta la regione, ma anche dall’estero.

L’atmosfera medievale che caratterizza la festa appassiona anche i giovani.

Tra i tanti che indossano abiti d’epoca anche la sindaca Daniela Bernardi.

A fornire il dato delle presenze da record è l’assessore comunale al turismo Giuseppe Ruolo.