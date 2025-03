Pallacanestro, Apu e Ueb presentano le Final Four

Oggi è il grande giorno delle semifinali di Final Four LNP. A Bologna APU Udine e UEB Cividale si preparano a scendere in campo al ‘PalaDozza’ per le rispettive gare contro Cantù e Rimini, puntando alla finalissima di domenica.

Un evento storico per il basket friulano, che Telefriuli seguirà in diretta attraverso uno Speciale di Palla A2 a partire dalle ore 17:45, con con collegamenti da Bologna, interviste, commenti e analisi di giornalisti, tecnici, allenatori e tifosi.

Ospiti in studio: Alberto Tonut, Moreno Sfiligoi, Lorenzo Bettarini, Achille Milani, Tiziano Lorenzon, Otello Savio, Claudio Bardini, Flavio Presacco, Paolo Bosini e Gigi Colosetti. Al termine della trasmissione, andrà in onda la telecronaca integrale con le immagini di entrambe le partite.