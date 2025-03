Pallavisini, collaboratore di Telefriuli è venuto a mancare all’età di 89 anni

E’ venuto a mancare all’età di 89 anni, Giuseppe Pallavisini, storico collaboratore di Telefriuli. Per l’emittente aveva collaborato negli anni 2000 come operatore per le riprese di eventi sportive e iniziative culturali. Residente a Corno di Rosazzo, i funerali si terranno domani alle 10.30 nella nuova Chiesa di Sant’andrat del Judrio. Giuseppe aveva perso la moglie Bruna in un incidente stradale fuori dall’ospedale di Udine, investita da un auto dopo delle visite mediche effettuate assieme al marito. Le condoglianze ai figli Alberto e Massimiliano da parte della redazione di Telefriuli.