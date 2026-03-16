Palmanova, 200 persone in fila per il nuovo medico di base

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Assalto al distretto sanitario di Palmanova questa mattina con circa 200 utenti in fila per il nuovo medico di base. C’è chi attendeva questo momento da due mesi ed era in fila dalle 5 del mattino per poter svolgere tutte le pratiche burocratiche relative al cambio del professionista di riferimento allo sportello che apriva alle 8.30. Proteste nel corso della mattinata da parte dei cittadini che hanno dovuto quindi vivere il disagio dell’incertezza prolungata dopo mesi in cui attendeva una risposta alla propria necessità di servizio medico sul territorio. Da oggi quella risposta in parte c’è perché prende servizio a tempo indeterminato in Contrada del Monte nella città stellata la dottoressa Serena Fichera, presenza che ridà fiato all’assistenza sul territorio in un ambito difficile come l’emergenza medici di base nella Bassa Friulana. La dottoressa Fichera prende in mano l’ambulatorio che è stato lasciato allestito, dopo essere andato in pensione, dal sindaco Giuseppe Tellini.