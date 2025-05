Palmanova celebra la poesia di Pierluigi Cappello

‘Lector in Palma’ compie dieci anni. Per celebrare questo importante traguardo, l’associazione di promozione sociale LiberMente, organizzatrice dell’evento che trasforma Palmanova per due giorni in una “fortezza” della lettura e della letteratura, ha deciso di omaggiare un grande autore contemporaneo e di ‘casa’. La decima edizione del reading letterario sarà infatti dedicata al poeta Pierluigi Cappello, autore che ha fortemente legato la sua produzione al paesaggio e alla cultura del Friuli, sua terra natale.

Dopo gli omaggi a grandi intellettuali italiani come Italo Calvino nel 2023 e Pier Paolo Pasolini nel 2022, questo decennale sarà celebrato con le letture ad alta voce delle poesie e delle prose dello scrittore originario di Chiusaforte, scomparso nel 2017 a soli 50 anni.

Il 24 e il 25 maggio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Palmanova, ‘Lector in Palma’ offrirà momenti di approfondimento culturale in luoghi particolarmente suggestivi della città stellata.

Attraverso parole lette e accompagnate dalla musica, il pubblico potrà apprezzare o riscoprire i suoi scritti, intrisi di atmosfere, ricordi e relazioni.

La manifestazione è inserita tra gli eventi organizzati nell’ambito di ‘Aspettando… La Notte dei Lettori’ e de ‘Il Maggio dei Libri’.

Nell’immagine in alto una fotografia del prof. Vincenzo Della Mea