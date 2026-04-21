Palmanova, cerimonia del Bricchetto e omaggio al Genova Cavalleria

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La cerimonia del Bricchetto a Palmanova ha riportato alla memoria una delle pagine più significative della storia militare europea e il ruolo attuale dell’Esercito al servizio della comunità. Alla caserma Durli si è celebrato il 230° anniversario della carica che vide i Dragoni piemontesi del Genova Cavalleria sbaragliare l’avanguardia francese di Napoleone, episodio che valse al reparto due medaglie d’oro al valor militare.

Il Genova Cavalleria, tra i più antichi reggimenti della cavalleria italiana, ha trovato nel 1947 la propria sede nella città stellata, consolidando un legame profondo con il territorio del Friuli Venezia Giulia. Un rapporto rafforzato nel tempo anche attraverso l’impegno nelle emergenze, come avvenuto 50 anni fa in occasione del terremoto del Friuli, quando il reggimento intervenne a sostegno delle popolazioni colpite.

Oggi le attività del reparto spaziano dalle missioni internazionali all’impiego sul territorio nazionale nell’operazione Strade Sicure, fino agli interventi di protezione civile e gestione delle emergenze.