Palmanova, frontale tra due auto: grave una donna

Due gravi incidenti stradali si sono verificati questa mattina tra Palmanova e Pordenone.

Quello più serio è avvenuto alle 7.15 in via delle Acque, nella cittadina stellata, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile, c’è stato uno scontro frontale tra due auto: una Renault Clio, condotta da una 50enne, e una Peugeot 807 al volante della quale c’era un 55enne. Entrambi viaggiavano da soli nelle rispettive macchine.

Ad avere avuto le conseguenze più gravi è stata la 50enne che, dopo aver ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario e dei vigili del fuoco, è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale di Udine. Non sarebbe però in pericolo di vita.

Quasi illeso, invece, l’altro automobilista.

E’ a causa di un colpo di sonno che alle 6.15 in viale Treviso, a Pordenone, una Fiat Panda, condotta da un 20enne, è uscita autonomamente dalla sede stradale. L’auto è finita nel fosso, infilandosi tra la vegetazione.

Per i soccorritori non è stato facile raggiungere l’automobilista che, una volta ricevute le prime cure sul posto, è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Pordenone. Non sarebbe in pericolo di vita. Rilievi da parte della polizia locale. GUARDA IL VIDEO