Palmanova piange il professor Aldo Masolino

85 anni. Con l’arrivo della pensione e la nascita dei social, Masolino, negli ultimi 10 anni, si era dedicato ad animare la pagina Facebook “Palmanova, la sua storia, la sua gente”, gruppo in cui postava vecchie immagini per raccontare curiosità e aneddoti dei concittadini e della città stellata. Una pagina capace di superare, in poco più di due lustri, i 4400 follower. Laureato in Chimica Industriale all’Università di Padova, Masolino è stato un educatore apprezzato e benvoluto da generazioni di studenti e dalle loro famiglie. Flavio Zanus, amico, ex consigliere e co-amministratore del gruppo Facebook, ricorda con affetto il suo impegno come promotore delle “Disfide internazionali di matematica” in Austria e Slovenia. Anche Luca Marzucchi, ex assessore ed ex allievo di Masolino, sottolinea la stima e l’accoglienza che i colleghi stranieri riservavano al professore. Masolino ha insegnato matematica e geometria a innumerevoli studenti, trasmettendo loro la passione per numeri e formule. Alcuni di loro, come Luca Prelli, sono diventati docenti universitari proprio grazie al percorso iniziato con la sua guida. Il ‘prof. di Mate’ è ricordato come una persona schietta e stimolante, e molti dei suoi più vecchi ex alunni conservano ancora il ricordo del fumo di sigaretta che avvolgeva l’aula durante le sue lezioni. Masolino lascia la moglie Ardelia e la figlia Laura.