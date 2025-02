Palmanova, partiti i lavori per la nuova rotonda di Porta Cividale

Iniziano i lavori fuori Porta Cividale a Palmanova per la realizzazione della rotatoria che metterà in connessione la Strada Regionale SRUD 33, la Strada regionale (ex strada statale) SR 252, via Risorgimento e il viale d’accesso alla caserma Durli. Un importante collegamento tra Palmanova, Jalmicco, Sottoselva e i Comuni di Trivignano Udinese e Visco, con la sede dell’Ospedale di Palmanova, la Protezione Civile della Regione FVG, un polo scolastico con due scuole superiori, un importante polo sportivo nonché lo svincolo autostradale.

Il costo totale dell’opera sarà di circa 1 milione e mezzo di euro e sarà cofinanziato al 50% dal PNSS (Piano Nazionale di Sicurezza Stradale). L’opera sarà eseguita da Friuli Venezia Giulia Strade con il supporto del Comune di Palmanova e si concluderà in circa 300 giorni. Il cantiere è affidato alla ditta F.lli De Pra spa di Ponte nella Alpi (Belluno).

Il progetto prevede la realizzazione di una rotonda di 47 metri di diametro in parte su terreno regionale e in parte su sedime militare. Essendo posizionata nelle vicinanze dei Bastioni, ha richiesto anche il nulla osta dalla Soprintendenza rispetto a vincoli di livello storico, artistico e paesaggistico.

Assieme alla rotatoria verrà modificato e ampliato anche il percorso ciclopedonale. La nuova ciclabile avrà una larghezza di 2,50 metri e lunghezza di circa 200 e si raccorderà alle piste che corrono parallele a via Ponte degli Speroni, via Risorgimento e al tratto che raggiunge la Porta Cividale aggirando lo sperone.

È stato infatti dato oggi ufficialmente il via al cantiere alla presenza dell’Assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante, delle autorità militari, del Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini, del vicesindaco Luca Piani e del Consigliere regionale e comunale Francesco Martines.

Cristina Amirante, assessore regionale alle infrastrutture: “Ringrazio l’Amministrazione comunale di Palmanova per il continuo stimolo ad investire su opere pubbliche come questa. La rotatoria risolve molti problemi di viabilità, anche di accesso alla caserma. Un intervento che crea anche un sistema di rigenerazione urbana e fornisce un ingresso decoroso alla Durli. Un ringraziamento particolare a FVG Strade, braccio operativo della Regione”.

“Finalmente si mette così in sicurezza un nodo viario particolarmente delicato e trafficato, cambiando radicalmente faccia ad una delle tre uscite della città stellata”, commenta il Sindaco Giuseppe Tellini. “Grazie alla collaborazione con FVG Strade e il finanziamento della Regione FVG, si risolveranno i noti problemi di viabilità”.

Francesco Martines, Consigliere regionale e comunale di Palmanova: “Dopo Porta Aquileia e fuori Porta Udine si mette in sicurezza un altro punto strategico della viabilità cittadina, il terzo dei tre ingressi in Fortezza. Seguo questo intervento da quando ero consigliere provinciale e ora finalmente vediamo l’opera che si sta realizzando. La curvatura della SR 252 in uscita dalle mura della città, l’angolo acuto tra le due strade regionali, la presenza di alberature davanti alla caserma Durli, limitano in maniera importante la visibilità e costituiscono una fonte di potenziale pericolo. A questo si unisce la presenza dell’accesso principale della caserma che determina giornalmente rallentamenti e formazioni di code negli orari d’ingresso e d’uscita del personale militare”.

Luca Piani, vicesindaco di Palmanova: “Nel progetto si prevede di realizzare anche una bretella d’ingresso dedicata all’ingresso alla struttura militare che ne costeggi le mura perimetrali, dividendo così il traffico civile da quello dei mezzi militari. Inoltre verrà anche illuminato nelle ore notturne il passaggio pedonale che, da dopo il fossato, si ricongiunge con la SR 252, permettendo così di evitare, a chi è a piedi o in biciletta, il passaggio obbligato e potenzialmente pericoloso della rotatoria”.