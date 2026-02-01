Palmanova: riaperta porta Cividale, via alla nuova rotatoria

A Palmanova è stata riaperta al traffico, dopo circa 12 mesi di lavori, Porta Cividale, una delle tre uniche vie di accesso alla città stellata della Bassa. Con essa ha iniziato ad essere accessibile al transito anche la nuova rotatoria posizionata a circa cento metri di distanza, davanti alla caserma Durli.

L’intervento su Porta Cividale ha previsto il consolidamento antisismico, la pulizia delle murature e il recupero delle pavimentazioni originali, restituendo l’aspetto seicentesco dell’opera. La rotonda, di 47 metri di diametro, mette in collegamento la Strada regionale 33, la Strada Regionale 252, via Risorgimento e il viale d’accesso alla caserma, garantendo un flusso più sicuro verso Palmanova, Jalmicco, Trivignano Udinese, Visco, l’ospedale e le scuole superiori. Oltre a questi interventi, e all’infrastruttura elettrica e internet, è stato ampliato il percorso ciclopedonale. Nelle prossime settimane, infine, sarà posizionata la segnaletica stradale definitiva. L’opera complessiva, cofinanziata dal Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, è costata circa 1,5 milioni di euro.