Palmanova, stella di Natale offerta dall’ESA

Quattro stelle sono state scrutate per la prima volta dallo spazio e non dalla Terra. L' Agenzia Spaziale Europea per le festività ha voluto omaggiare 4 fortezze a forma di stella presenti nel vecchio continente.

Si tratta di Bourtange nei Paesi Bassi, Almeida in Portogallo, Neuf-Brisach in Francia e della nostra città fortezza a nove punte incastonata nella Bassa friulana, ovvero Palmanova. I 4 patrimoni sono stati osservati dall’alto con i satelliti che dall’alto hanno regalato le immagini delle loro geometrie, davvero impressionanti per perfezione nei casi delle fortificazioni francesi e del Patrimonio UNESCO friulano. Si tratta di sistemi difensivi nati in Italia durante il Rinascimento per contrastare i progressi bellici dei cannoni.

Le immagini ad altissima risoluzione arrivano dai satelliti di organizzazioni pubbliche e private di tutto il mondo, i cui dati sono resi disponibili dall’Esa.